A Povoletto si discuterà sulla nuova tecnologia 5G

“Il 5G, tra competitività e sicurezza”: è questo il titolo della tavola rotonda che si terrà presso la sala consiliare di Povoletto, martedì 7 giugno alle 20.30.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, vedrà la partecipazione di cinque esperti che, dai rispettivi punti di vista, affronteranno il tema proposto. Sarà un’introduzione a quella che è una tecnologia che concorrerà al processo di transizione e sarà indispensabile per sostenere l’economia ed innescare la crescita, in quanto, nel periodo post-pandemico, il ruolo del 5G risulta più necessario per l’utilizzo in molteplici ambiti, sicurezza, salute, sviluppo economico e occupazionale (PA, trasporti, sanità, industria 4.0 etc).

All’incontro interverranno per ARPA Anna Bampo, s.o.c. Stato dell’Ambiente e s.o.s. Protezione dall’Inquinamento Elettromagnetico; per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Francesco Acchiardi, referente presso igiene ambientale ASUFC; per Federconsumatori Simone Battistutta, responsabile telefonia; in rappresentanza delle aziende fornitrici Filippo Palermo, manager of technology development e per le attività produttive Dino Ferragotto, vice presidente Confindustria Udine e presidente di Friuli Innovazione.

“Abbiamo voluto riunire esperti che possano spiegare ai cittadini questo tipo di tecnologia, esporre le sue funzionalità e discuterne le problematiche – ha aggiunto l’assessore alla comunicazione e innovazione Lisa Rossi – questo per non trovarci impreparati alle innovazioni di cui presto saremo protagonisti”.

