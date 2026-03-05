“Fvg in Movimento” riparte da Pozzuolo del Friuli: ecco il percorso

Domenica 8 marzo “Fvg in Movimento” riparte da Pozzuolo del Friuli.

Con il mese di marzo riprendono le inaugurazioni e passeggiate del progetto “Fvg in Movimento.10mila passi di Salute”: il primo appuntamento sarà domenica 8 marzo, ritrovo alle 10, a Pozzuolo del Friuli, presso il palazzetto dello sport PalaCargnello in via delle scuole.

In tutti i Comuni per la realizzazione e promozione del percorso e l’attivazione dei “Gruppi di cammino” sono fondamentali le sinergie tra i diversi settori dei Comuni, salute, sociale, uffici tecnici, ambiente, sport, pari opportunità, associazionismo, cultura, etc. e la collaborazione con le associazioni locali, “Comunità attive“. A Pozzuolo del Friuli, oltre ad ASD “Niu’Team”, che ha individuato il percorso, insieme agli uffici tecnici e alla Commissione Pari Opportunità del Comune, hanno collaborato “Aghe di poc”, Protezione civile e le Farmacie del territorio comunale. Al termine dell’inaugurazione, alle 10.45, circa, partirà la passeggiata guidata aperta a tutti, libera e gratuita.

Il percorso.

Il percorso “Tra Castellieri, parchi e mulini” è ad anello ed è lungo 7 km da Pozzuolo giunge fino a Terenzano passando tra castellieri e suggestiva campagna. “10mila passi di Salute” e ben si collega con altri progetti del Comune di Pozzuolo, tra cui i “I gruppi di cammino” che si propone di promuovere. Inoltre, il percorso non prevede attraversamenti pericolosi con l’intento che sia fruibile per tutte le persone.

L’inaugurazione di domenica 8 marzo, “Giornata internazionale della donna”, sarà affiancata sabato 7 marzo, alle 20.30 dallo spettacolo teatrale “E Senò?” del duo dei Trigeminus presso l’auditorium comunale, durante il quale è previsto anche un approfondimento medico sui programmi di prevenzione oncologica in Fvg a cura di Francesco Gongolo, responsabile Sosd Screening e malattie cronico-degenerative di Asufc e dalla rassegna fotografica “Donne di Donne” visitabile presso la Palacine, in piazza Julia, nelle giornate del 7-8 e 14- 15 marzo.

In occasione di questi appuntamenti sarà possibile sostenere la sezione di Udine della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori aderendo alla campagna “Pozzuolo per la LILT”.