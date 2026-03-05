Vuole gettarsi dal balcone al secondo piano, donna salvata dai carabinieri a San Daniele del Friuli.

I carabinieri di San Daniele del Friuli hanno salvato una donna che aveva l’intenzione di gettarsi dal balcone. Nel pomeriggio del 3 marzo alla Centrale operativa di Udine è pervenuta sull’utenza di soccorso 112 una telefonata da parte di una persona che ha segnalato una donna sospesa oltre la ringhiera di un balcone al secondo piano di uno stabile del centro cittadino di San Daniele del Friuli.

Allertata la locale Stazione, sul posto è sopraggiunta una pattuglia che effettivamente già dal piano stradale ha potuto notare la presenza di una sagoma femminile, che se ne stava seduta a cavalcioni sulla ringhiera del terrazzo, con una gamba pericolosamente sul vuoto. Raggiunto il secondo piano dello stabile e avuto accesso al locale che affacciava sul terrazzo, i militari sorprendevano la donna, riuscendo così a portarla in sicurezza.

La donna, dopo brevi momenti di lieve resistenza, confortata dai militari, si lasciava assistere e veniva soccorsa dal personale del 118, e trasportata presso il locale ospedale per ottenere la necessaria assistenza psicologica.