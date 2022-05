Morto don Pierluigi Di Piazza, il prete degli ultimi che ha dato tanto al Friuli

Muore il prete di Zugliano.

È morto don Pierluigi Di Piazza, fondatore del Centro di accoglienza e promozione culturale “Ernesto Balducci” con sede a Zugliano di Pozzuolo del Friuli. Era il prete di tutti e soprattutto degli ultimi, nella sua Zugliano. È morto a 75 anni dopo una malattia domenica 15 maggio. Assistito fino all’ultimo dalle suore è da Paolo Deana, infermiere in pensione. A piangerlo ci sono tutti e questo grazie al suo impegno nei confronti della comunità che guidava, e alla sua dedizione nei confronti dell’accoglienza.

Sono passati quasi 30 anni da quando fondò il Centro dedicato a padre Ernesto Balducci. Un luogo in cui si vive l’accoglienza, perché era convinto, appunto che “Una Chiesa che non sia povera e accogliente non è credibile”.

L’accoglienza può voler dire tante cose e l’interpretazione che ne dava Don Pierluigi era onnicomprensiva. Era l’accoglienza delle idee altrui e delle persone che migrano dai loro Paesi di origine per motivi di guerre e di libertà negate.

Riesce ad acquisizione gli edifici vicini alla parrocchia il Centro e così dà ospitalità a tanti nuclei familiari di migranti. Qui trovano casa e assistenza per affrontare il contorto percorso burocratico che dia inizo a una nuova esistenza nel nostro Paese. Li aiuta a inserire i figli a scuola e a conoscere la lingua. E ovviamente a trovare lavoro. Adesso che don Pierluigi non c’è più molti si domandano come sarà il dopo. Mentre altri, quelli più vicini, confidano su ciò che il prete di Zugliano ha seminato nei suoi lunghi anni spesi alle porte di Udine.

