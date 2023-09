Auto ribaltata a Pradamano.

Incidente a Pradamano, dove una persona ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata sul fianco: il sinistro, la cui dinamica è al vaglio, è accaduto nel pomeriggio di oggi, 22 settembre, lungo via Udine, indicativamente nel tratto che precede la rotonda di via Pertini (per chi proviene da Udine).

L’automobilista è rimasto bloccato all’interno del veicolo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine Sud e l’ambulanza proveniente da Udine. Hanno attivato le forze dell’ordine (carabinieri della Compagnia di Palmanova) e i vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno operato in piena sinergia con il personale medico infermieristico per liberare la persona incarcerata. Quindi la presa in carico da parte del personale medico infermieristico e il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.