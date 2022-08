L’incidente questo pomeriggio a Precenicco.

Incidente questo pomeriggio, sabato 27 agosto, in via Brian a Precenicco. Per cause ancora da chiarire, due auto sono entrate in collisione, riportando danni ingenti.

Cinque le persone coinvolte, che sono state trasportate all’ospedale di Latisana, in condizioni non gravi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Latisana, anche un’auto medica e due ambulanze.