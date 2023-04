Incidente a Premariacco.

Un uomo di circa 62 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi a Orsaria di Premariacco, in via San Martino.

Per cause è in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli), l’uomo, al volante di un’auto, ha perso il controllo del mezzo che è andato a finire contro il muro di recinzione di una abitazione, abbattendolo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Palmanova e l’automedica proveniente da Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno prestato i primissimi soccorsi.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che poi è stato trasportato, in codice giallo, con l’ambulanza, con a bordo il medico dell’automedica, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il 62enne è rimasto sempre stabile e cosciente durante i soccorsi.