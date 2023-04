Doppio furto a Lestizza.

I ladri hanno preso di mira Lestizza: in una notte, infatti, hanno messo a segno un doppio furto in due abitazioni su vie diverse.

In un caso, i malviventi hanno usato il solito metodo del buco nel serramento per accedere alla casa e sono riusciti ad arraffare 200 euro; nel secondo caso, invece, hanno trovato una porta aperta e sono entrati, riuscendo però a portar via un ancor più magro bottino: 50 euro. Sui fatti indagano i carabinieri di Mortegliano.