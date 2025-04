Tre giorni per i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta a Pignano di Ragogna.

Tornano i Festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta a Pignano di Ragogna, tre giorni immersi nelle colline friulane, tra piatti tipici, musica, eventi per appassionati di motori e appuntamenti per tutte le età. Tutto pronto nella frazione di Ragogna per l’edizione 2025 dei tradizionali festeggiamenti in programma da sabato 19 a lunedì 21 aprile. Organizzata dall’Associazione Amici Pignano APS la manifestazione è un appuntamento storico per il territorio, le sue origini risalgono al 1943, e ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutta la regione.

Il programma.

Anche quest’anno il programma è ricco e variegato per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati. Sabato 19 aprile apertura dei chioschi gastronomici dalla tarda mattinata e attivi per tutto il weekend. Nel pomeriggio spazio agli appassionati con l’11ª edizione del Raduno Panda 4×4 lungo i percorsi della zona mentre in serata torna la suggestiva Camminata Notturna “Amici Pignano” organizzata insieme al gruppo “Quelli della Notte” di Ragogna. Ad animare la serata per i giovani ricco menù gastronomico, musica e dj set con DJD.

Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, la giornata si aprirà con la Santa Messa e dal tradizionale brindisi con l’aperitivo festivo. In programma, dal pomeriggio, la gara di briscola a coppie e l’evento musicale “Country Kete Pasqua”. Gran finale con il concerto live della tribute band “Coca Cosa?” dedicato ai successi di Vasco Rossi e specialità alla griglia.

Il programma per Pasquetta, lunedì 21 aprile, inizierà con l’incontro motoristico “Pignan in moto”. Il 16° raduno di moto, vespe e auto d’epoca permetterà di scoprire il territorio del Friuli Collinare con un suggestivo percorso tematico per gli appassionati dei veicoli storici. Nella mattinata la Messa accompagnata dal coro “Vôs di Villegnove”. Doppia proposta per il pranzo di Pasquetta: tradizionali stand gastronomici con specialità alla griglia oppure il pranzo formato picnic. Il format pic nic, introdotto nelle ultime edizioni, permetterà di poter acquistare il cestino gastronomico e consumarlo nei prati attigui alla manifestazione. Il pomeriggio sarà animato da giochi popolari, lo spettacolo per bambini con il Mago Deda, e il cabaret di Sdrindule. In serata, estrazione della Lotteria di Pasqua e ballo con Alvio e Elena.

L’iniziativa aderisce al progetto regionale EcoEventiFVG per la promozione di pratiche sostenibili e la riduzione dell’impatto ambientale. Per iscrizioni ai raduni, prenotazioni o informazioni generali è possibile consultare il sito www.amicipignano.it o telefonare al numero +39 333 4856265.