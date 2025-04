Presentato il Sissar Open Day 2025.

Nasce un nuovo spazio di incontro e collaborazione per l’agricoltura del Friuli Venezia Giulia: il Sissar Open Day 2025, in programma giovedì 17 aprile alla Fiera di Udine, rappresenta un appuntamento inedito e strategico per il settore agricolo e agroalimentare regionale.

Promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per valorizzare il Sistema Integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale (SISSAR), l’evento riunirà per la prima volta in un’unica sede diciotto enti tra i più rappresentativi del comparto. L’iniziativa è stata presentata oggi nella sede di Udine della Regione dall’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e dal Presidente di Udine Esposizioni.

Una giornata pensata per rafforzare la rete territoriale e condividere strumenti, conoscenze e buone pratiche, all’insegna dell’innovazione, sostenibilità e sviluppo rurale. Attraverso workshop, seminari e aree espositive, il SISSAR Open Day sarà un’occasione concreta per confrontarsi sulle principali sfide dell’agricoltura contemporanea e valorizzare le eccellenze locali. L’obiettivo è favorire il dialogo e il coordinamento tra istituzioni, associazioni di categoria, cooperative e consorzi, ponendo le basi per una crescita rurale equilibrata, innovativa e condivisa. La scelta della Fiera di Udine, crocevia strategico per il territorio, sottolinea l’importanza dell’appuntamento e ne amplifica il potenziale in termini di visibilità e impatto.

Le sfide dell’agricoltura.

“Nel contesto attuale – afferma l’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier – l’agricoltura si trova costantemente a dover affrontare molteplici sfide. È strategico promuovere la crescita di conoscenza e innovazione armonizzando le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: redditività, sostenibilità ambientale e sociale”. L’assessore sottolinea inoltre, anche il valore della legge regionale che ha istituito il sistema. “Con la L.R. 5/2006 – evidenzia – il Friuli Venezia Giulia ha scelto di puntare su un modello integrato che finanzia la ricerca applicata, promuove tecniche rispettose dell’ambiente e garantisce consulenza specialistica alle aziende agricole”.Un impegno che continua con forza anche nel presente. “Per il 2025 abbiamo stanziato oltre 2,3 milioni di euro per sostenere il sistema SISSAR – precisa l’assessore – consapevoli dell’importanza che riveste nel fornire assistenza tecnica gratuita, incontri formativi e strumenti pratici per affrontare con successo le sfide del settore”.

“Dopo Idrofuture dedicato, nel novembre scorso, all’irrigazione sostenibile, la Fiera di Udine è ancora una volta e con orgoglio al fianco della Regione Fvg come braccio operativo e come location strategica per un altro evento di rilievo che promuove innovazione, sostenibilità e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare regionale – afferma il presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza – per questa nuova opportunità di metterci in gioco e per la rinnovata fiducia nel Campus fieristico udinese, ringrazio l’Assessore e la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Ancora una volta la Fiera di Udine mette a disposizione delle istituzioni e del territorio la propria esperienza, diversifica l’attività e l’utilizzo delle strutture ribadendo la sua mission storica e sempre attuale come strumento di confronto, crescita e collaborazione”.

La giornata è pensata per rafforzare la rete territoriale e condividere strumenti, conoscenze e buone pratiche, all’insegna dell’innovazione, sostenibilità e sviluppo rurale. Attraverso workshop, tour e aree espositive, il SISSAR Open Day sarà un’occasione concreta per confrontarsi sulle principali sfide dell’agricoltura contemporanea e valorizzare le eccellenze locali. Organizzato dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione FVG, con la collaborazione di Ersa, il coordinamento di Udine Esposizioni Spa e il contributo del Piano Strategico della PAC FVG, vede Terra e Vita – Edagricole come media partner.

Il programma.

Il programma si articolerà dalle 9 alle 17 negli spazi del Padiglione 6 della Fiera di Udine (ingresso Ovest, Via della Vecchia Filatura, Martignacco), con un format dinamico e interattivo. I visitatori potranno partecipare a tour guidati tra gli stand degli enti coinvolti per scoprire da vicino servizi, proposte e progettualità attive sul territorio. I momenti formativi si terranno nelle due sale convegni dedicate: in Sala 1 si discuterà di difesa fitosanitaria della vite, gestione sostenibile della risorsa idrica, contributi europei all’agricoltura, soluzioni colturali innovative per il clima e qualità nella frutticoltura. Sala 2 ospiterà interventi su multifunzionalità in zootecnia, nuove filiere emergenti, sicurezza e pianificazione aziendale, fino alle tecniche agronomiche per il futuro delle colture estensive.

Alle ore 9.00 è prevista l’inaugurazione ufficiale presso lo stand centrale della Regione, seguita da due sessioni di tour guidati (11.15 – 13.15 e 14.30 – 16.30) per favorire il contatto diretto tra operatori, tecnici e visitatori. I tour partiranno dallo stand della Regione FVG e saranno condotti dai giornalisti di Edagricole che illustreranno, fermandosi ai loro stand, le attività dei diciotto enti erogatori di servizi presenti in Fiera. I workshop invece, saranno condotti da tecnici Ersa, da alcuni dei 18 enti erogatori e dai giornalisti di Edagricole.

Previa iscrizione online, la partecipazione all’evento sarà gratuita e aperta a tutti: agricoltori, tecnici, studenti e cittadini interessati ad approfondire tematiche centrali come la transizione ecologica, la digitalizzazione delle pratiche agricole, la tutela della biodiversità e la promozione dei prodotti tipici regionali.

Maggiori info, programma incontri e iscrizione online su: https://bit.ly/41QTwcZ).

Parteciperanno come partner dell’iniziativa: AIAB Fvg, APE FVG, Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli-Venezia Giulia, Copagri – Casaverde Fvg, Cefap, CIA Agricoltori Italiani del Friuli Venezia Giulia, Coldiretti – Fvg, Confagricoltura – Confservizi Fvg Srl, Consorzio Tutela del Formaggio Montasio, Consorzio Olio Fvg, Cooperativa Agricola Fiumicello – S.C.A., Co.Pro.Pa. Scarl, Tergeste Dop, Friulana Nocciole S.C.A., Frutta Friuli S.Ca. , Kmečka zveza – Associazione agricoltori, Uni.Doc Fvg.