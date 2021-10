Il soccorso in casa a Ragogna.

Ha rischiato di rimanere intossicato con il monossido, ma è stata salvato in tempo dal personale sanitario e dai vigili del fuoco volontari di San Daniele e portata in ospedale, dove si trova ricoverato non in gravi condizioni.

La disavventura si è verificata questa sera, intorno alle 18,30, in via del Ponte a Ragogna. Stando alle prime informazioni un uomo è risultato essere rimasto intossicato a causa del monossido. Soccorsa è stata trasportata all’ospedale di San Daniele. È in corso di accertamento da dove si sia verificata la fuoriuscita del gas. Si presuppone la stufa.

