La nuova scossa di terremoto a Tolmezzo.

La terra ha tremato di nuovo in Carnia. Dopo quella di ieri di magnitudo 3,7 con epicentro Zuglio a cui sono seguite due scosse più lievi a Moggio Udinese, alle 5,17 di oggi i sismografi hanno registrato una nuova scossa a Tolmezzo di 3,1 di magnitudo.

Il terremoto si è verificato a 20 chilometri di profondità e come quello di ieri è stato avvertito da molti in Carnia. La Protezione civile ha già attivato il monitoraggio. Fortunatamente, al momento, non è stato segnalato nessun danno.

