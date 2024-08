Incendio nella pineta vicino al Sacrario di Redipuglia: la situazione

Incendio spento, domani le operazioni di bonifica.

Dalle 15 circa di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio della pineta nelle vicinanze del Sacrario di Redipuglia. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Monfalcone del comando di Gorizia la squadra AIB del comando di Gorizia e quelle dei comandi di Trieste e Udine più due autobotti del comando di Gorizia; oltre ai Vigili del fuoco stanno operando anche volontari AIB della protezione civile, personale del Corpo Forestale Regionale e un elicottero.

L’incendio ha minacciato alcune abitazioni prontamente protette dalle squadre vigili del fuoco. Gli abitanti di queste abitazioni sono stati invitati a lasciare i propri alloggi. Una casetta che si trovava in mezzo al bosco in fiamme è stata evacuata, i Vigili del fuoco hanno accompagnato il proprietario e i suoi due cani in zona sicura, poi hanno fermato le fiamme che erano arrivate ad un paio di metri dall’abitazione.

Alle ore 20.30 l’incendio è stato dichiarato spento ma deve ancora essere bonificato. Squadre dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale Regionale e AIB della protezione civile rimarranno per tutta la notte a presidio dell’area bruciata e a protezione delle abitazioni. Le persone evacuate dall’abitazione in mezzo al bosco, per motivi di sicurezza, non possono ancora rientrare in casa. Domani mattina inizieranno le operazioni di bonifica.

