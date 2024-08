Il Comune di Udine concede il patrocinio, ma Fvg Pride rifiuta il sostegno

A comunicarlo il sindaco di Udine.

“Abbiamo appreso con dispiacere del rifiuto da parte di FVG Pride al nostro sostegno istituzionale per l’evento di sabato 31 agosto a Lignano”. A comunicarlo è stato proprio il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni.

“Come Sindaco mi sono espresso a favore perché riconosciamo il valore sociale dell’iniziativa. La nostra posizione sui diritti e sulle libertà individuali delle persone non cambia, al di là di documenti con valore politico che nulla hanno a che vedere con la concessione di un patrocinio. Come amministrazione saremo presenti a fianco di tutta la comunità LGBTQIA+, come già fatto nel nostro operato durante questi 15 mesi di governo cittadino. Lo scorso anno la nostra formula era stata la stessa: concedere il patrocinio alla manifestazione, senza aderire al correlato manifesto. Ciò che è cambiato, a un anno di distanza, è la reazione dei vertici dell’associazione, di cui non possiamo far altro che prendere atto”.