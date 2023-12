L’arrivo di Santa Lucia in moto a Remanzacco.

Con Santa Lucia che irrompe in sella a una moto – scortata da “babbi natale” centauri – in mezzo a una esultante folla di bambini, regalando non solo leccornie e caramelle (andati a ruba oltre 350 sacchetti) ma anche un tocco di modernità al rito più atteso dai bambini, si sono aperte ufficialmente le festività a Remanzacco.

Un’adesione massiccia della popolazione che ha emozionato il sindaco Daniela Briz, “perché è con questi eventi che si ritrova il senso di comunità, queste sono le occasioni per accogliere le nuove, quasi tutte giovani, famiglie residenti a Remanzacco, per integrare i cittadini militari con quelli civili. C’è chi ha rinunciato a tornare a casa propria, fuori regione, per il ponte dell’8 dicembre, per non perdersi l’opportunità di conoscere altre persone grazie alla nostra festa dedicata a Santa Lucia. Ringrazio di cuore i cittadini – prosegue il sindaco Briz – per l’entusiasta partecipazione e tutti coloro che hanno collaborato all’ottima riuscita della manifestazione. Sempre importante l’adesione della scuola, bellissimi i lavoretti dei bambini. E anche i piccolissimi, con le famiglie e le educatrici del nido, quest’anno hanno voluto esserci. E poi le ballerine, i cori: tante belle realtà di Remanzacco di cui sono orgogliosa”.

La folla in piazza aspetta Santa Lucia.

Oltre 500 i cittadini che hanno atteso in piazza Paolo Diacono l’arrivo di Santa Lucia e l’accensione dell’albero e del presepe. “Aspettando il Natale 2023” ha esordito al mattino con il laboratorio di pittura spontanea per bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, a cura dell’artista Ivana Burello, in Galleria A. Galliussi, e le letture animate ad alta voce a cura della Banda delle storie. Al pomeriggio la piazza è stata allestita dal mercatino delle scuole di Remanzacco “Fantasie di Natale”, in collaborazione con le scuole e a cura dell’AssoGen, e dal mercatino del riuso dedicato ai giovani 7-14 anni “Mercanzie in circolo”, a cura del CCR, che ha così diffuso la cultura del riciclo.

Intanto, nel campo parrocchiale, si è svolta il torneo “Piccoli amici si divertono”, a cura dell’Aurora Calcio. Gli eventi si sono poi susseguiti: “Passione briscola e dintorni”, divertente scontro intergenerazionale a suon di briscola in cui adulti e ragazzi si sfidano in tornei di carte, a cura di Forum, Insieme Comunitât, Centro giovanile, Proloco; E poi i “Colori dal nido Arcobaleno”, a cura dell’asilo nido di Cerneglons; spettacolo del clown Dario Zisa, fino agli spettacoli “Magie a passo di danza”, con le talentuose ballerine di Dan.Can.Tea, i canti natalizi della scuola di musica ArteGioia e delle scuole di Remanzacco.

Infine conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di natale e del bellissimo presepe allestito in un container, messaggero di pace, dai militari del Reggimento logistico Pozzuolo del Friuli. Presente in piazza con il 3° Reggimento Artiglieria terrestre (da montagna). L’arrivo di Santa Lucia coi suoi dolcetti, a cura del gruppo motociclistico Free Rider’s Spirit, ha chiuso il partecipato pomeriggio di spettacoli, cori, canti, danze in cui tutta la comunità si è percepita come una “grande famiglia”.