Sbaracco Fvg 2023, tempo di bilanci.

Sbaracco estivo in Fvg, è già tempo di primi bilanci. Alessandro Tollon, presidente regionale di Confcommercio Federmoda, fa il punto sullo Sbaracco 2023, la prima volta d’estate su tutto il territorio Fvg del “fuoritutto” del commercio, con capi in sconto fino all’80%.

“L’inizio di giornata, anche per il bel tempo, è stato movimentato un po’ ovunque – spiega Tollon per quel che riguarda la provincia di Udine –. È andate bene in particolare a Lignano e a Latisana, e abbastanza bene anche nel capoluogo. Buona affluenza mi viene segnalata pure negli altri comuni”. Ce ne sono 13 complessivamente: oltre a Udine e Torreano di Martignacco con il Città Fiera, Lignano, San Daniele, Ragogna, Tarvisio, Tolmezzo, Villa Santina, Latisana, Codroipo, Porpetto, Gemona e Moggio. Per un totale di 129 insegne aderenti.

“I clienti – prosegue Tollon – sono attratti dai capi esposti esternamente, ma all’ingresso dei negozi scelgono anche tra le nuove collezioni. Ovviamente, più il negozio è di livello con marchi interessanti, più è attrattivo lo Sbaracco”.