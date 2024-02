All’asta l’ex colonia a Coritis di Resia.

Tramite un’asta pubblica, il Comune di Resia mette in vendita un immobile a Coritis: l’edificio, già sede delle scuole del paese e della colonia, è chiuso da tempo, ma ricco di potenzialità. L’obiettivo dell’amministrazione, infatti, è attirare investimenti privati per potenziare il turismo.

“L’immobile è noto come ex colonia e si trova in un luogo strategico per turismo e natura – spiega Anna Micelli, sindaco di Resia -. Cerchiamo dunque investitori per creare un luogo di accoglienza e ricettività per turisti ed escursionisti in un’area che è davvero il cuore del Parco delle Prealpi Giulie, a ridosso del Monte Canin”. L’edificio è composto da due piani di circa 138 metri quadri l’uno e il valore proposto a base d’asta è di 55.939 euro.

Il Comune di Resia possiede diversi immobili di proprietà sparsi in tutte le frazioni . “E’ nostra responsabilità come amministratori – prosegue Micelli – dare vita a questi luoghi per far sì che i progetti di sviluppo della Valle e di tutta la comunità possano proseguire”. La partecipazione all’asta è aperta a tutti e le procedure sono già attive: si potrà partecipare fino alle ore 12 del 22 marzo 2024. Per conoscere le modalità di partecipazione all’asta pubblica basta rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Resia.