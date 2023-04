Incendio a Resia.

Ieri sera attorno alle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato a Resia, nella frazione di Oseacco. Le fiamme si sono sviluppate in un prefabbricato usato come deposito degli attrezzi.

Attorno alle 20 è arrivata la prima chiamata al 112 e tenendo conto dei problemi di viabilità lungo la strada regionale 42, il sindaco di Resiutta e un assessore di Resia hanno bloccato il traffico ai due semafori di entrata e di uscita dalla valle, per agevolare l’accessibilità dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Il sindaco di Resia Anna Micelli ha comunque chiesto alle autorità competenti indagini approfondite, sottolineando altri episodi di incendio nell’area, tra cui quello dell’anno scorso, di origine dolosa, del Monte Staulizze che ha portato Resia a rimanere isolata per oltre 10 giorni.