Il comune di Resia resta isolato a causa dell’incendio.

A causa dell’incendio la strada in ingresso e in uscita per e dalla Val Resia, rimane chiusa. Rimane garantito il passaggio con scorta, solo per motivi estremamente urgenti.

Chiusa anche la strada per Sella Carnizza e si lavorerà per creare una pista forestale lungo il fiume provvisoria.