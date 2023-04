Truffa dell’incidente a Resia.

Ancora una truffa ai danni di un’anziana signora, questa volta di Resia, a cui i malviventi hanno fatto credere che il figlio avesse avuto un incidente e che fosse necessario sborsare una somma consistente per aiutarlo.

Oggi pomeriggio, la donna ha sporto denuncia verso ignoti per truffa aggravata alla stazione dei carabinieri di Moggio Udinese, che procede con tutti gli accertamenti. Il fatto è accaduto lo scorso 20 aprile, quando all’ottantenne è arrivata una telefonata sull’apparecchio di casa.

Uno sconosciuto, presumibilmente italiano, l’ha informata che il figlio aveva avuto un sinistro stradale ed era in ospedale e che servivano 8mila euro per risarcire le vittime dell’incidente. Poco dopo, a casa dell’anziana, si è presentata una giovane ragazza a cui la donna ha consegnato 300 euro in contanti e gioielli d’oro per una cifra complessiva che si aggira attorno ai 15mila euro.