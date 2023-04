Incendio a Udine.

E’ stato probabilmente il corto circuito del compressore d’aria a causare l’incendio che si è sviluppato a Udine, nel garage di un’abitazione di via Bariglaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri; le fiamme hanno pesantemente danneggiato anche i mezzi del 53enne proprietario di casa, che erano parcheggiati nella rimessa: si tratta di una 500 d’epoca, di una Opel Corsa e di un motociclo. Per fortuna non c’è stato alcun ferito, ma la struttura è stata dichiarata inagibile. Il danno ammonta a circa 20mila euro, in parte coperto da assicurazione. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dagli uomini dell’Arma.