Sapori d’autunno protagonisti a Resiutta e si possono visitare anche le miniere

A Resiutta arriva la Festa dell’Agricoltura con visita guidata alle miniere.

Una domenica nel segno dei sapori e dei profumi dell’autunno, il 1° ottobre a Resiutta, con in più la possibilità di partecipare ad una visita guidata gratuita alla Miniera del Resartico.

Questa domenica, infatti, torna la tradizionale Festa dell’Agricoltura, con l’esposizione e la degustazione dei migliori prodotti del territorio: stand con prodotti agricoli locali, presentazioni di prodotti tipici, e, ancora, laboratori, escursioni, animazioni per bambini e musica itinerante per le vie del paese.

Tra gli appuntamenti più intriganti, ci sarà la possibilità, alle 9 di mattina, di partecipare ad un’escursione, organizzata dal Parco delle Prealpi Giulie, nel borgo minerario con suggestiva visita all’interno della vecchia galleria di collegamento della miniera. Il percorso attraversa faggete, pinete a pino nero e il torrente più volte, lungo il quale si trovano un masso che conserva le sezioni di numerosi Megalodon e i basamenti della teleferica per il trasporto a valle del materiale. L’uscita è arricchita dalla visita guidata alla mostra della miniera del Resartico, punto di partenza dell’escursione.

Per lungo tempo, le miniere del Rio Resartico sono state una delle principali fonti di reddito per gli abitanti di Resiutta. Dalla fine dell’ottocento e fino a primi anni cinquanta nella miniera, da venature bituminose intercalate nelle rocce dolomitiche, si estraeva un minerale bruno, leggero, di facile infiammabilità; questo veniva portato a Resiutta per essere distillato in un fabbricato, ancora visibile sulla sinistra del torrente Resia, per estrarne alcuni oli minerali pesanti. Proprio dall’olio che proveniva dal Resartico fu garantita la prima illuminazione pubblica della città di Udine, ma si otteneva anche l’ittiolo, usato come farmaco.

La durata dell’escursione è di circa 5 ore con 700 metri di dislivello e sarà gratuita. I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi entro le ore 16.00 di venerdì 29 settembre compilando il modulo di iscrizione presente sul sito web o telefonando al numero 0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.

Per partecipare, si raccomanda di indossare scarponcini da montagna o scarpe da trekking, meglio se impermeabili, abbigliamento tecnico a strati, antivento, antipioggia, eventuali bastoncini da trekking, scorta d’acqua, merenda e pranzo al sacco. Si consiglia di utilizzare repellenti antizecche e di indossare abbigliamento in grado di coprire il corpo (pantaloni lunghi, calzettoni e maglie a maniche lunghe).