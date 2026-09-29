Autunno a Tarvisio, foliage e passeggiate: i sentieri da scoprire in Valcanale

Boschi che si tingono di giallo, rosso e arancione, passeggiate alla portata delle famiglie e itinerari che uniscono natura, storia e leggende. L’autunno cambia il volto di Tarvisio e della Valcanale, offrendo una stagione ideale per scoprire il territorio con ritmi più lenti, lungo percorsi immersi nel foliage e lontani dalla maggiore affluenza dei mesi estivi e invernali.

Tra le proposte più accessibili c’è il Sentiero della Bobnia, sul versante nord di Camporosso. Il percorso è breve e presenta un dislivello minimo, caratteristiche che lo rendono adatto anche alle famiglie con bambini piccoli e alle persone anziane. Partendo da via Molino e procedendo verso est si raggiunge la chiesa quattrocentesca di Santa Dorotea e, proseguendo, il faggio secolare di Camporosso, uno dei monumenti naturali della zona. Lungo il tracciato non mancano spazi dove fermarsi e indicazioni utili per orientarsi.

Un altro itinerario semplice porta invece al Tiglio di Napoleone, vicino a Rutte Piccolo. La meta è un albero monumentale che supera i 350 anni di età e al quale è legata una tradizione secondo cui Napoleone Bonaparte sarebbe passato proprio in questa zona. Una passeggiata poco impegnativa che permette quindi di affiancare ai colori del bosco anche un frammento della memoria locale.

Dal Sentiero della Lince agli gnomi del bosco

Per chi cerca una camminata più lunga c’è il Sentiero della Lince, che attraversa per circa due ore i boschi sopra Tarvisio, all’interno del Parco Cervi. Faggi, abeti, pini silvestri e aceri accompagnano gli escursionisti lungo il percorso e proprio in autunno regalano alcuni degli scorci più suggestivi grazie alle diverse tonalità assunte dalle foglie. L’itinerario ha anche una funzione divulgativa: una serie di pannelli racconta infatti caratteristiche, abitudini e habitat della lince, insieme ai progetti messi in campo per la conservazione della specie.

Alle famiglie è rivolto anche il Sentiero degli Gnomi – Bergmännchen, un itinerario di circa un’ora che segue il Rio Bartolo e porta alla scoperta delle leggende legate ai piccoli abitanti del bosco e al Monte Priesnig. Il percorso comprende punti di sosta, aree picnic e spazi attrezzati per i bambini, trasformando la passeggiata in un’esperienza pensata soprattutto per i più piccoli.

Per loro c’è anche Forest Hunt, una caccia al tesoro digitale con partenza da Piazzetta Pek. Basta scansionare il QR code per ricevere il primo indizio e partire alla ricerca delle tappe successive tra il paese e il bosco, accompagnati virtualmente da Arturo e dagli altri personaggi della foresta. Un modo per conoscere l’ambiente naturale del Tarvisiano attraverso enigmi e gioco.

Tarvisio da ascoltare passeggiando

La scoperta del territorio non passa soltanto dai sentieri. Con “Tre Confini, Mille Voci – Silent Play a Tarvisio” è possibile attraversare lo spazio urbano seguendo un racconto fatto di voci, musica e suoni. L’esperienza si svolge in autonomia utilizzando cuffie e tracce audio, con le audioguide disponibili all’Infopoint di Tarvisio oppure direttamente sul proprio smartphone attraverso il QR code dedicato.

Dai grandi alberi secolari alle storie della Valcanale, passando per boschi, animali e attività dedicate ai bambini, l’autunno nel Tarvisiano offre così diverse possibilità per vivere la montagna anche fuori dalle stagioni tradizionalmente più frequentate. E il foliage, con il progressivo cambiamento dei colori dei boschi, diventa lo sfondo per passeggiate adatte a esigenze ed età differenti.