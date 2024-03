Furto a Rivignano Teor.

Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari di casa, mentre erano al lavoro, per portarsi via tutti i monili in oro che sono riusciti a trovare: i ladri, infatti, hanno messo a segno un furto in una casa di Rivignano Teor, nel corso della giornata di ieri, 28 marzo.

Dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nell’abitazione e hanno rubato gioielli per un valore di 1500 euro. Il furto è stato denunciato oggi ai carabinieri, che si occuperanno delle indagini.