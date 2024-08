Incendio nello stabile all’incrocio tra via Pirandello e via Codroipo a Rivignano Teor

Poco dopo le 16, è scattata una richiesta di soccorso al Nue 112 per un incendio scoppiato in una palazzina di Rivignano Teor. Le fiamme hanno interessato lo stabile di via Pirandello 1, all’incrocio con via Codroipo.

Il rogo è partito dai contatori elettrici, situati nell’atrio del condominio, che ospita quattro appartamenti. Sul posto i Vigili del fuoco di Udine e Latisana, che hanno domato l’incendio, provocato probabilmente da un cortocircuito, e i Carabinieri, che hanno escluso l’origine dolosa.

La palazzina è stata dichiarata temporaneamente inagibile, in seguito al denso fumo che si è sviluppato e all’assenza di corrente elettrica.