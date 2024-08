Aveva cercato di rubare abbigliamento sportivo dal punto vendita Calzatutto di Codroipo

Aveva fatto incetta di capi di abbigliamento sportivo all’interno del punto vendita Calzatutto di viale Venezia, a Codroipo. Ma la sua intenzione era quella di allontanarsi senza pagare il conto.

I movimenti del giovane, classe 1997, non sono passati inosservati e, quando ha cercato di lasciare il negozio con 250 euro di merce nello zaino, è scattato l’allarme. Sul posto, nella mattinata di mercoledì 7 agosto, i Carabinieri di Codroipo, che hanno fermato il 27enne con la refurtiva. La merce è stata subito riconsegnata ai titolari, mentre per il protagonista è scattata una denuncia per furto.