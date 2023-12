Furto di un anello a Rivignano.

Furto in una casa della Bassa Friulana: i ladri, infatti, nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre, hanno colpito l’abitazione di una 71enne a Rivignano che ha sporto denuncia ai carabinieri. Dopo aver forzato l’infisso della porta, i malviventi hanno rovistato all’interno, portando via un anello in oro con una pietra preziosa incastonata dal valore di circa 2mila euro.