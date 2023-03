Spunta una necropoli di origine romana: la scoperta arando il terreno

Scoperta una necropoli di origine romana a Rivignano.

Dalle campagne di Rivignano spunta una necropoli di epoca romana. La scoperta è stata fatta qualche settimana fa dal proprietario del campo. Durante l’aratura per preparare il terreno alla semina ha notato alcuni frammenti che facevano pensare a del materiale risalente all’epoca romana.

Le tombe, realizzate con pietra, mattoni e calce, erano rimaste nascoste sotto il terreno per secoli. A breve è previsto un incontro tra funzionari della Soprintendenza, un gruppo di archeologi, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e il proprietario del terreno per discutere della situazione.

La scoperta di questa necropoli è di grande importanza storica e culturale per la regione e potrebbe fornire nuove informazioni sull’epoca romana nella zona e gli scavi potrebbero permettere di scoprire ulteriori dettagli sul sito e sulla sua storia.

Il Friuli Venezia Giulia non smette di stupirci con le sue meraviglie – ha commentato il governatore Massimiliano Fedriga – . La località esatta del rinvenimento viene tenuta segreta per tutelare questa importante scoperta ed è diventato luogo di lavoro per gli archeologi e la soprintendenza”.