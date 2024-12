Il Villaggio Longobardo di Romans d’Isonzo inizia a prendere forma

Proseguono i lavori per il Villaggio Longobardo di Romans d’Isonzo.

I lavori di realizzazione dell’area del futuro “Villaggio Longobardo” stanno proseguendo velocemente al fine di poterla inaugurare in occasione della XIII edizione di “Romans Langobardorum”, la più grande rievocazione storica longobarda a livello internazionale, che si terrà dal 6 al 8 giugno 2025.

Il progetto di Invicti Lupi, sotto la direzione tecnica dello studio “F14/AA” di Udine e dello studio “GSG” di Fiumicello-Villa Vicentina e grazie all’esecuzione dei lavori della ditta “S.T.R. s.r.l.” di Fiumicello-Villa Vicentina, prevede il recupero ambientale e la rivalorizzazione culturale turistica di un’area abbandonata del territorio di Romans d’Isonzo sita nell’ex polveriera militare del paese: uno dei primi ripristini tra le centinaia di aree militari dismesse in Regione e classificate come “Aree compromesse e degradate”.

Il progetto.

La realizzazione di questo nuovo contenitore culturale consentirà lo sviluppo futuro di molteplici attività atte alla divulgazione storica, al recupero e alla riscoperta dell’artigianato e della manualità, alla promozione turistica, alla promozione sportiva e ambientale; soprattutto consentirà la nascita di un luogo di incontro internazionale dove divulgatori, storici, archeologi, rievocatori, artisti, volontari e varie altre figure potranno sviluppare e condividere le loro capacità e competenze, consentendo così una crescita culturale generale a favore della popolazione dei nostri territori di confine. Un progetto culturale completo e variegato che si pone l’obiettivo di far conoscere e rivalorizzare il passato e la storia del nostro Territorio di confine tra VI e VIII secolo.

Lo sforzo di Invicti Lupi sarà totale, ma un progetto di tale portata necessita di investimenti da parte del settore pubblico e privato che ci auspichiamo di ottenere. Vi è già la possibilità per i privati di sostenerci tramite l’Art Bonus FVG che consente una detrazione del 75% delle donazioni, e nel corso delle prossime settimane e mesi continueremo la ricerca di fondi a ogni livello. Speriamo la nostra Regione FVG voglia investire ulteriormente su questo progetto rivoluzionario per il nostro Territorio; e al tempo stesso speriamo di trovare nuovi sostenitori e collaboratori per questo importante sviluppo. Nelle prossime settimane creeremo anche delle campagne di corwdfunding nelle quali chiunque potrà decidere di supportarci.