Incidente a Ronchi dei Legionari.

Due persone sono state soccorse dai sanitari nella prima serata di ieri, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via D’Annunzio a Ronchi dei Legionari.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone), due vetture si sono scontrate in un impatto riconducibile a un tamponamento; a seguito dello scontro, una vettura è andata a schiantarsi contro un albero.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112, sono stati attivati gli infermieri della Sores che hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Monfalcone e l’elisoccorso. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco.

Il personale infermieristico giunto sul posto ha preso in carico le due persone che sono rimaste ferite a seguito dell’incidente stradale, poi trasportate una in codice giallo e uno nel codice verde all’ospedale di Monfalcone con ambulanza con a bordo il medico dell’elisoccorso.