Scontro frontale tra due auto a Ronchis, un ferito è grave

L’incidente a Ronchis.

Due auto si scontrano sulla strada a Ronchis e una persona rimane incastrata tra le lamiere. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via Divisione Julia.

A seguito dell’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, una persona è rimasta incastrata nell’auto ed è rimasta ferita in modo grave ed è stata soccorsa dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area dell’incidente.

(Visited 389 times, 389 visits today)