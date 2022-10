Mattia ed Emily, il sogno di due giovani friulani si avvera con il Mandi bar

Riapre il Mandi Bar di Ronchis.

Venerdì 7 ottobre ha riaperto i battenti con una nuova gestione il “Mandi Bar ” di Corso Italia, a Ronchis. In un momento storico dove sono parecchie le attività costrette ad abbassare le saracinesche a causa di bollette e rincari, c’è chi sceglie invece di vestire per la prima volta i panni di imprenditore nel settore della ristorazione.

Lui è Mattia Galasso, latisanese ventiduenne e da poco papà, che assieme alla sorella Emily, si è immerso in questa nuova avventura. I due fratelli, comprensibilmente un po’ spaventati da questa prima nuova esperienza, sono stati spronati ed incoraggiati dai genitori e soprattutto dal padre, che per anni ha lavorato dietro al bancone del bar.

L’esperienza sul campo ai due nuovi giovanissimi gestori di certo non manca, dati gli anni trascorsi come dipendenti stagionali tra Lignano e Bibione, ma questa volta Mattia ed Emily hanno voluto esercitare la professione in uno spazio tutto loro. “Io e mia sorella in un primo momento eravamo un po’ titubanti per il grande salto che comporta aprire un’attività, ma nostro padre ci ha incoraggiati e spronati e noi faremo del nostro meglio”, racconta Mattia con entusiasmo. Il locale punterà molto sulla somministrazione di aperitivi e cocktail in versione serale, anche se già dalle 6 del mattino il profumo dei cornetti caldi e del cappuccino attenderanno i primi clienti mattinieri.