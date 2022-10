L’uscita di strada e il tremendo schianto contro l’albero: chi è la vittima

Michele Marangoni ha perso la vita nell’incidente di Lestizza.

E’ Michele Marangoni la vittima del terribile incidente avvenuto a Lestizza nella tarda serata di ieri. Intorno alle 22, la sua auto è uscita di strada finendo contro un palo e schiantandosi poi contro una pianta.

Ventottenne originario di Santa Maria di Sclaunicco, era soprannominato affettuosamente dagli amici “vuaine”. Quegli stessi amici ora non si danno pace: sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa del giovane.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: mentre stava percorrendo via Piaze Michele ha perso il controllo dell’auto uscendo di strada, andando prima a sbattere contro un paolo per poi schiantarsi contro una pianta. L’ultimo impatto, proprio in corrispondenza del guidatore, è stato violentissimo.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori e l’equipaggio di una automedica e hanno avviato le manovre di rianimazione, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso estraendo il ragazzo dalle lamiere. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Latisana e alla polizia locale.