I bengalesi rintracciati dai carabinieri a Ronchis.

Giravano per Ronchis, ma non potevano stare in Friuli. Sono 14 i bengalesi rintracciati questa mattina dai carabinieri in località Casali Modeano.

A intercettarli sono stati l’aliquota radiomobile di Latisana e i militari dell’Arma delle stazioni di Latisana e Lignano. Nel gruppo del Bangladesh rintracciato ci sono anche tre minorenni.

