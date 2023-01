Incidente a Ruda

Incidente ieri sera a Ruda, dove un’auto è finita nel fosso in zona San Nicolò nei pressi della stazione di servizio.

Il conducente ha probabilmente sbagliato manovra, prendendo l’entrata errata per accedere al distributore, “ingannato” forse dal buio che rende l’area pericolosa, come segnalano alcuni cittadini della zona. Non è stato coinvolto nessun altro veicolo e, a quanto pare, il conducente per fortuna si è preso solo un bello spavento, ma non è rimasto ferito.