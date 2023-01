Vanno al bar di Sacile con i cagnolini, ma vengono allontanate. Animalisti in rivolta

Le due erano andate a fare colazione ma sono state allontanate.

L’associazione Italiana sta valutando l’invio di un esposto nei confronti della contitolare del bar di Sacile in provincia di Pordenone che nella giornata di ieri ha allontanato dal suo locale due donne entrate a far colazione insieme ai loro cagnolini: un chihuahua ed un barboncino le stesse sono state allontanate dall’esercizio pubblico che non permette l’ingresso con i cani nel bar ma obbliga i clienti accompagnate dal cane a consumare all’esterno o ancora peggio a lasciare gli animali incustoditi fuori agganciati con i guinzagli agli appositi ganci predisposti all’esterno del locale.

Questo ha fatto imbufalire gli animalisti di Aidaa che minacciano di ricorrere alla giustizia in violazione delle normative nazionali sull’accesso ai cani nei locali pubblici in particolare per quanto riguarda il D.P.R. 320/54 che contiene le norme che regolano l’ammissione degli animali nei locali pubbici. “Questa signora che ha cacciato le clienti che erano accompagnate dai due cagnolini dovrebbe essere più rispettosa delle norme ed aggiornarsi un pochino, stiamo valutando se presentare un esposto, decisione che prenderemo nelle prossime ore e sulla quale peserà la decisione della contitolare del bar di chiedere scusa alle clienti ed ai loro cani e decida di ammettere da subito i cani nel suo bar”, hanno commentato dall’associazione.