Si ferisce mentre usa il trattore tagliaerba, grave un anziano

L’incidente con il trattore tagliaerba a Praturlone di Fiume Veneto.

Un uomo di 85 anni di età è rimasto seriamente ferito questo pomeriggio a Praturlone di Fiume Veneto, mentre stava utilizzando un trattorino tagliaerba nelle pertinenze di un’abitazione privata.

Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico a preso in carico l’uomo che è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili del fuoco.