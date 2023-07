Tampona un’auto parcheggiata e termina la propria corsa capovolta sulla sede stradale. L’incidente è successo ieri sera, intorno alle 23.30, in Via Granzotto a Sacile.

Il conducente è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo ed è stato preso in carico dal personale sanitario intervenuto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sacile hanno messo in sicurezza lo scenario e le vetture coinvolte. Sul posto, per quanto di competenza i carabinieri.