Il progetto del bosco della memoria a San Canzian.

A San Canzian d’Isonzo le 20 vittime del Covid saranno ricordate con un’area verde. Un “bosco della memoria” come ce ne sono già in altre città d’Italia, probabilmente nello spazio compreso tra via delle Batterie, via San Canzian e via Marco Polo.

La mozione è stata accolta all’unanimità dal consiglio comunale, che ha scelto di prendere esempio da Bergamo. Qui il 18 marzo era stato inaugurato il primo “bosco della memoria” con 100 piante rappresentanti ciascuna una vittima da Covid-19.

L’area dovrebbe essere realizzata entro il 18 marzo 2022, con alcune specie di piante che sappiano in particolare assorbire anidride carbonica e rilasciare ossigeno o che siano ipoallergeniche.

