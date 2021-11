L’incidente a Villanova di San Daniele.

È stato investito da un’auto, questa sera, poco prima delle 20, sulla strada regionale 463 a Villanova di San Daniele. L’anziano in bicicletta è finito a terra, prendendo una bella botta da quanto risulta ed è stato occorso dai vigili del fuoco volontari di San Daniele e dai sanitari del 118.



Le sue condizioni non sono apparse fortunatamente gravi. È stato, comunque, portato all’ospedale di Udine per accertamenti. I carabinieri della stazione di San Daniele sono impegnati ora per ricostruire la dinamica dell’incidente.

