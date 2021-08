Il furto avvenuto a San Daniele.

Un furto che ha dell’incredibile quello capitato a Paolo Maurigh a San Daniele del Friuli. Con astuzia e spregiudicatezza sono riusciti a rubargli la sua bella bici Bdc Trel monda SL5. A raccontare la disavventura è lo stesso proprietario, che ha lanciato anche un appello per ritrovare la sua amata due ruote.

Stava facendo un giro in bici, quando per strada ha superato un uomo sulla 40ina, anche lui ciclista. Lo stesso lo ha poi raggiunto e affiancato. Era vestito da ciclista e indossava delle scarpe da ginnastica. Con una scusa, hanno iniziato a parlare, in quel momento Maurigh ha capito che era di nazionalità straniera, forse argentina, ma parlava abbastanza bene l’italiano. Dopo un paio di chilometri, il ciclista gli ha confidato che stava usando una bici di riserva, perché la sua Pinarello aveva un problema alla ruota posteriore e al cambio.

Così, ha chiesto se potesse aiutarlo e Maurigh ha risposto di sì. Una volta giunti in un sottoportico di una via che conduce in centro, il 40enne ha chiamato sua sorella dalla finestra per chiedere di portargli le chiavi per entrare nel posto dove custodiva la bici. Una volta arrivata, la ragazza ha preso la bici e se ne è andata. Sono rimasti lì per alcuni minuti e con una scusa Maurigh è stato allontanato dalla sua stessa bici. A quel punto il lestofante è salito sulla bici della vittima e si è allontanato molto velocemente, favorito anche dalla strada in discesa. Ha sporto denuncia ai carabinieri.

