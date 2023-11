Gli studenti del Manzini di San Daniele al Parlamento Europeo.

I ragazzi di tre classi quinte dell’Istituto Manzini di San Daniele per un giorno sono diventati europarlamentari. Ospiti a Strasburgo dell’eurodeputata friulana Elena Lizzi, infatti, sono stati protagonisti del “gioco di ruolo”, ovvero un corso accelerato sul processo legislativo europeo che simula i negoziati per una nuova legislazione dell’Unione europea. Gli studenti, accompagnati dai docenti Vittoria Parisi, Letizia Lunardi e Jessica Turchetto, sono riusciti a vedere l’emiciclo mentre gli europarlamentari erano impegnati nelle votazioni in occasione della seduta plenaria.

Tra i temi dibattuti in quel momento, alcuni che hanno avuto grande eco sui media nei giorni successivi e che possono avere un impatto rilevante anche nella nostra regione: le nuove norme sui pesticidi in agricoltura e quelle sul riutilizzo degli imballaggi. Molto amichevole l’incontro, poi, con l’europarlamentare Lizzi, che è di Buja e che si è diplomata alle superiori proprio nello stesso Manzini. Ha infatti raccontato agli studenti l’importanza delle decisioni prese dall’Unione Europea anche per la vita quotidiana in Friuli e, soprattutto, per il loro futuro formativo e professionale.

Non è la prima volta quest’anno che Lizzi organizza gite di istruzione per scolaresche provenienti dal Friuli-Venezia Giulia, che per un paio di anni non sono state possibili a causa delle restrizioni sanitarie per la pandemia. Lo scorso febbraio sono stati ospiti a Bruxelles una ventina di studenti dell’Educandato statale collegio Uccellis di Udine, vincitore del premio Aiccre 2022-23 “L’Europa che vorrei” per le scuole superiori della regione. Ad accompagnarli la dirigente Anna Maria Zilli e i docenti Mara Bona e Fulvio Luzzi Conti. Ancora a febbraio è stata la volta di altre tre classi quinte del Manzini sempre a Bruxelles, accompagnate dagli insegnanti Rita Tonino, Barbara Pitton e Federica Marcuzzi. A marzo, poi, ospiti di Lizzi sono stati i ragazzi più giovani della scuola media Addobbati Bruner di Trieste con i docenti Alessia Cividin, David De Fiorido e Fabio Prenc.