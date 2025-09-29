Le chiusure notturne per lavori dell’A23 Udine-Tarvisio.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, verso Udine/A4 Torino-Trieste.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica, SS13 Pontebbana verso Udine e SR49 Osovana e rientrare in A23 alla stazione di Gemona Osoppo.