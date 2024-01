La prima di Vladimir & Olga Charlatans Circus.

L’ottava tappa della rassegna Fila a Teatro 2023/2024, organizzata da Molino Rosenkranz nei teatri del territorio regionale, porta in scena la prima regionale di “Vladimir & Olga Charlatans Circus” della compagnia lombarda Auriga Teatro, che domenica 14 gennaio, alle 16.30 e grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, ricreerà nel cinema teatro Splendor di San Daniele del Friuli l’atmosfera e lo stile delle vecchie fiere e dei saltimbanchi di un tempo.

Vladimir Vorovich & Madame Olga, eccentrici saltimbanchi e irriverenti ciarlatani, sono pronti proprio a tutto pur di riuscire a vendere la loro ultima invenzione: l’ “Olio 32”, l’elisir miracoloso che tutto può e tutto fa. Una pozione unica e prodigiosa dalle mille proprietà, capace di curare ogni male – calvizie, reumatismi o inquietudini dell’anima – , di farci diventare forti, invincibili e soprattuto, di donarci l’eterna giovinezza. Da bere o da annusare, la pozione miracolosa regalerà la felicità e ogni desiderio si realizzerà. Per dimostrarlo, Vladimir & Olga ci condurranno nel loro circo delle meraviglie dove maghi, giocolieri, pulci ammaestrate e persino la donna barbuta ci stupiranno. Non tutto però andrà come programmato e i due protagonisti si ritroveranno a fare i conti con fraintendimenti, litigi, miserabili fallimenti e inaspettati successi da cui neppure il pubblico sarà risparmiato!

A dar vita e ritmo al varietà, che unisce clownerie, magia comica, giocoleria, visual comedy e tanta interazione con il pubblico, sono Veronica Del Vecchio e Andrea Tettamanti.

Un buon ritorno nei luoghi di Fila a Teatro: conservando il biglietto d’ingresso agli spettacoli di Fila a Teatro, è possibile accedere a sconti e promozioni nei Comuni dei teatri ospitanti. L’elenco degli esercizi pubblici e negozi aderenti all’iniziativa è online sul sito dedicato di filaateatro. L’iniziativa vuole promuovere il ritorno delle persone nei centri coinvolti dalla rassegna.

Fila a Teatro 2023/2024, IX edizione, durerà fino a marzo ed è organizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, IoSonoFVG, Fondazione Friuli e e con la collaborazione dei Comuni che che ospitano gli spettacoli (Casarsa Della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola).

Info utili: Ingresso intero: € 6,00

Ingresso ridotto: € 5,00 (a persona per famiglie di 4 o più persone)

Ingresso gratuito (bambini fino ai 3 anni).