La raccolta fondi degli Alpini di San Giorgio di Nogaro.

Ammontano a 22mila euro i fondi complessivi che il gruppo Alpini di San Giorgio di Nogaro è riuscito a raccogliere e poi a donare a diverse associazioni di volontariato che si occupano di persone fragili o malate.

La cerimonia ufficiale di donazione si è svolta sabato 23 dicembre nella baita del Gruppo Ana, baita che, come sottolineano le penne nere, per loro significa “casa, valori, tradizioni e storia”. Nell’occasione, il gruppo locale ha donato oltre 18 mila euro: tra i beneficiari, l’associazione Fibrosi Cistica del Fvg che ha ricevuto un’elargizione proveniente da fondi propri delle penne nere di 3.000 euro che consentiranno l’acquisto di attrezzature per la cura dei malati del “Burlo Garofalo” di Trieste.

L’iniziativa “La Penna sotto l’Albero” è stata rivolta al Progetto Autismo FVG di Feletto Umberto che assiste e supporta le persone autistiche. Grazie all’offerta di panettoni e pandori confezionati in una comoda borsa con stampati i disegni dei ragazzi del centro, sono stati donati oltre 10.000 euro, risultato di quasi 2.000 dolci natalizi distribuiti a privati ed aziende che hanno apprezzato la raccolta fondi.

Infine, la Scuola dell’Infanzia “M. Bambina” di San Giorgio di Nogaro alla quale sono stati concessi 5.200 euro grazie all’offerta di quasi 1.000 tra panettoni e pandori (anche in questo caso con un packaging dedicato) confermando la fattiva collaborazione avviata da tempo a sostegno dell’istituto fondato 110 anni fa con l’arrivo a San Giorgio delle suore dell’ordine di “Maria Bambina”.

L’appuntamento che ha visto la presenza dei rappresentanti degli enti beneficiari, è stato chiuso con un invito rivolto dal Capogruppo degli Alpini di San Giorgio, Davide De Piante: “Nella vita non bisogna fermarsi alla prima difficoltà e bisogna cercare sempre soluzioni nuove anche perché, come disse Albert Einstein, “Tutti sono convinti che una cosa sia impossibile, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa, e la realizza”.

Nel corso dell’anno, inoltre, nelle altre attività svolte dal Gruppo alpini sangiorgino, sono stati donati in beneficenza oltre 4.000 euro (Babbo Natale alpino nelle scuole, dolci al personale sanitario del territorio, alla scuola dell’infanzia statale, Telethon Udine).