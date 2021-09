La cividalese Gaia vince la terza tappa Fvg di Miss Mondo.

Una bellissima che svetta tra le aspiranti miss. È la cividalese Gaia, 18 anni, studentessa al liceo classico europeo, la vincitrice della terza tappa del tour di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia andata in scena il 3 settembre a San Giovanni al Natisone.

Dopo Gaia, a seguire sono state premiate con il titolo di “Gil Cagnè” Chiara 21 anni di Rive d’Arcano, “Caroli Hotels” Giada 21 anni di Pagnacco. La più votata del web è “Miss del web by agricola” Emilia 18 anni di Casarsa della Delizia, “Miss Grappolo D’Oro” è Asia 17 anni di Udine, Veronica 19 anni di Grado proclamata “Miss Petruzzi”, “Miss Ediland” è Emily 16 anni di Mestre, lo shooting fotografico è stato assegnato ad Alyssa, 17 anni, di Udine. La cornice delle premiazioni è stata quella, suggestiva, del giardino estivo e della piscina dell’Agriturismo Shangrilà di San Giovanni al Natisone, che hanno ospitato le splendide partecipanti al concorso di bellezza.

L’evento è stato gestito dall’Agenzia Mecforyou, esclusivista di Miss Mondo Fvg & Veneto Orientale, grazie alla collaborazione dei numerosi partner e aziende del territorio. Una giuria eccellente formata da imprenditori, professionisti del settore della moda e della bellezza e dal vicesindaco Katiuscia Di Lena. Le aspiranti miss hanno sfilato con le t-shirt di Alove, la sfilata è proseguita in abito elegante, in costume ed infine con gli occhiali di OptiK Center Corner, sul palco si è esibita anche la bravissima cantante Anastasia allieva della The Groove Factory.

A curare il total look delle aspiranti miss ed il backstage i bravissimi allievi della nuje academy, presente anche lo staff del salone Noidea. Madrine ed ospiti alla serata Maloti Quevedo Miss Mondo Friuli Venezia Gilulia 2019, Samantha Mauro Finalista Nazionale di Miss Mondo Italia e le finaliste regionali: Emily, Nermine, Alice e Alessia. I bellissimi omaggi floreali offerti da Fiori Fausta Cormòns Roberta Visintin.

Le iscrizioni per partecipare alle selezioni sono gratuite: è possibile scrivere a info@missmondo.it o chiamare il 345/0600644.

(Visited 293 times, 293 visits today)