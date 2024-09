La rapina a San Giovanni al Natisone.

Una rapina ai danni di un anziano è avvenuta a San Giovanni al Natisone lo scorso 21 agosto. Mentre l’uomo era in auto, in via Caterina Percoto, una donna gli si è avvicinata fingendo di dovergli chiedere un’informazione. La donna, però, gli ha strappato violentemente dal polso sinistro l’orologio d’oro dal valore di 7mila euro ed è scappata a bordo di un’auto guidata da un complice. Il pensionato, un 83enne che ha sporto denuncia stamattina, ha riportato un politrauma e una ferita alla mano sinistra.