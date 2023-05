In Friuli nasce un festival tutto dedicato alla Ribolla gialla

Presentato il Ribolla Gialla Wine Festival.

Sarà il primo Ribolla Gialla Wine Festival ad aprire l’estate di San Vito al Tagliamento il 3 e 4 giugno con un ricco programma dedicato a uno dei più famosi vini del Friuli Venezia Giulia. Saranno oltre 30 gli eventi a tema con cui la città omaggerà la “gialla” per definizione, sia in versione ferma che spumantizzata. E inoltre sarà annunciato un nuovo concorso enologico proprio dedicato a questo vino simbolo del territorio regionale.

“Fulcro della manifestazione – annuncia l’assessore alla vitalità Andrea Bruscia – la “cittadella” del gusto che tra Piazza del Popolo, la Loggia, piazzetta Pescheria, palazzo Rota e via Manfrin vedrà 10 casette con proposte enogastronomiche, 2 punti enoteca, il chiosco e il mercatino delle produzioni locali. Ma poi anche un calendario ricco di eventi collaterali tra degustazioni guidate nel mondo della Ribolla Gialla, convegni, mostre d’arte e un’esposizione con 180 etichette di Ribolla Gialla. Inoltre attività per le famiglie e tanta musica con anche a chiudere il weekend il concerto gratuito di Phil Palmer, grande chitarrista dalla fama internazionale che ha suonato, solo per citare due nomi, con Dire Straits ed Eric Clapton“.

Il progetto, dal respiro regionale, dopo questa prima edizione della manifestazione continuerà con un ulteriore importante passaggio riguardante la promozione enoturistica. “Infatti – aggiunge Bruscia – stiamo lavorando a un concorso enologico tutto dedicato alla Ribolla Gialla, con la proclamazione dei vincitori nel Festival del prossimo anno, valorizzando così la passione che le cantine locali mettono in questo vino straordinario, dalla purezza e dall’eleganza infinita. Vogliamo dare continuità a questo cammino convinti che una kermesse di questa portata incentrata sulla qualità possa essere una vetrina strategica per tutto il comparto vitivinicolo regionale. San Vito al Tagliamento oltre a essere Città del Vino è anche un Comune con le superfici vitate più ampie dell’intero Friuli Venezia Giulia. Riteniamo che proprio qui il Festival possa crescere di anno in anno per esprimere al meglio un concetto a noi molto caro come amministrazione comunale: il cibo e il vino sono cultura, sono i colori di un meraviglioso dipinto del nostro territorio”.

Il programma del festival dedicato alla Ribolla Gialla.

Il calendario della manifestazione prevede tre degustazioni guidate a Palazzo Rota, il 3 giugno alle 17 e 4 giugno alle 11 e alle 17 (consigliata prenotazione), ma non mancheranno nemmeno i convegni e gli incontri sul vino che spazieranno dal tema delle figure femminili nel mondo vitivinicolo alla nuova legislazione su Dop e Igp.

In piazza del Popolo le 10 casette proporranno Ribolla Gialla abbinate a specialità gastronomiche del territorio. Si potrà degustare ottimo vino delle cantine locali di San Vito al Tagliamento in due punti enoteca: uno alla Loggia comunale e l’altra in Piazzetta Pescheria. Inoltre sarà anche possibile mangiare e bere al Chiosco della Pro San Vito al parco Rota e mercatino dei prodotti del territorio in via Manfrin.

Per quanto riguarda la musica, sabato 3 giugno dalle 19 ci sarà il concerto jazz Night and Swing Quartet e a seguire dalle 21 dj Matteo Milan con il suo dj set (entrambi in piazza del Popolo). Il 4 giugno, invece, dalle 18.30 al Giardino dell’Ospedale dei Battuti in via Bellunello il concerto di “Albert Hera” con Feniarco – La Voce dei Cori. A seguire, dalle 19, il concerto clou del Festival con il chitarrista jazz e rock britannico Phil Palmer, tra i più noti turnisti internazionali.

E ancora tour guidati alla scoperta di San Vito al Tagliamento, intrattenimento per i più piccoli, musei aperti, mercatino dell’antiquariato, l’esibizione del gruppo sbandieratori di Cordovado, un torneo di beneficenza di Burraco e, per finire, ben sei mostre visitabili aperte al pubblico, tra cui quella a tema vino, allestita a Palazzo Rota che vede in esposizione una collezione di 180 etichette dal titolo “Ribolla Gialla e Art”

A tema vino, da non perdere a Palazzo Rota l’esposizione della collezione di oltre 180 etichette dal titolo “Ribolla Gialla e Art” accompagnata dalla mostra del maestro Gianni Borta. La mostra organizzata in collaborazione con il progetto RibollaGialla.org verrà inaugurata sabato 3 giugno alle ore 12 e sarà visitabile il 2 e il 3 giugno dalle 10 alle 22.

Ribolla Gialla Wine Festival è organizzato dal Comune di San Vito al Tagliamento insieme a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFVG. Collaborazioni con Città del Vino coordinamento FVG, Sorsi e Percorsi, UNI.DOC FVG, C’entro anch’io – Associazione Sviluppo e Territorio, Pro San Vito, ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA Pordenone-Udine con il brand Pordenone With Love e Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom – Pordenone.