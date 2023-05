Concerto di solidarietà in ricordo di Lorenzo Parelli.

Si terrà stasera, sabato 27 maggio, a Morsano di Strada un concerto di solidarietà per ricordare Lorenzo Parelli, il 18enne che ha perso la vita durante l’ultimo giorno di stage in azienda: sarà un’occasione per far conoscere la Carta di Lorenzo, ma anche per raccogliere fondi per istituire una borsa di studio.

Il 23 gennaio 2023 veniva firmato a Udine il memorandum tra istituzioni, scuola, sindacati e imprese “La carta di Lorenzo” che porta al centro il rapporto tra il sistema dell’istruzione e della formazione e quello produttivo per la crescita dei giovani. Si concentra su due aspetti della formazione: “Saper scegliere” e “Saper fare”, obiettivi che devono essere chiari per migliorare l’attuale modello scuola – azienda per assicurare la sicurezza della più importante risorsa per il nostro paese ovvero i suoi giovani.

Il grave episodio con esito mortale occorso a Lorenzo Parelli, che perso la vita a 18 anni, l’ultimo giorno di stage, ha stimolato questo memorandum focalizzato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro affinché questo aspetto imprescindibile sia un obbligo e una responsabilità collettiva e simili tragedie possano essere evitate.

L’evento nasce per volontà di un gruppo di amici della famiglia di Lorenzo e Slou società cooperativa che si sono uniti per contribuire alla divulgazione de “La carta di Lorenzo” ritenuto un significativo documento, innanzitutto per una presa di coscienza culturale, civile e sociale, finalizzato a migliorare i rapporti tra la scuola ed il mondo del lavoro e sostenere una borsa di studio per uno studente dell’ITI Bearzi.

Presso l’area festeggiamenti centro polifunzionale in via Manzoni dalle 18:30 sul palco si avvicenderanno interventi e testimonianze in ambito studentesco, istituzionale e lavorativo coordinati da Gabriele Gobbo, conosciuto per la sua presenza online in particolare sui temi della divulgazione digitale e sui social.

Protagonista sarà come sempre la musica originale con la partecipazione di Massimo Silverio, cantautore carnico recentemente ospite in festival in Galles, Olanda e MittelYoung, Mark Kevin Barltrop, musicista “on the road”, Funkabit, un deejay set molto ricercato, Duranti, che presenterà le sue ultime canzoni rock blues pop di respiro internazionale, per concludere con Wicked Dub Division, vera istituzione musicale nell’ambito dub, reggae e worldmusic.