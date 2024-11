Doppia inaugurazione per il Superstore e PetStore Conad a San Vito al Tagliamento.

Doppia inaugurazione per Conad a San Vito al Tagliamento, dove questa mattina il sindaco Alberto Bernava ha tagliato il nastro dei nuovi Superstore e Pet Store, all’interno della zona commerciale dei Ronchi, in viale Udine. Era presente l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Don Erik Salvador della parrocchia di San Vito ha impartito la benedizione. I negozi sono gestiti dalla SCS Group, degli imprenditori locali Antonio Facca, Paolo Moretto, Stephen Odorico e Paolo Dal Bo, già gestori dell’attuale supermercato Conad di via Oberdan a San Vito al Tagliamento.

I punti vendita.

Il supermercato e il negozio per animali, estesi su una superficie complessiva di quasi 3.400 metri quadrati, portano con sé un significativo incremento occupazionale, con 60 nuove assunzioni su un totale di 80 addetti. Interventi migliorativi sono stati effettuati sulla viabilità, con la realizzazione di due rotatorie.

Nel Superstore da tremila metri i clienti trovano grande spazio le referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi, con i prodotti locali del percorso “Siamo Friuli Venezia Giulia”, che viaggiano con distanze ridotte e a basso impatto ambientale. Tra i reparti, la pescheria servita al banco, la macelleria servita con la lavorazione tradizionale in osso e le carni più pregiate, il banco panetteria e pasticceria, la gastronomia calda e fredda prodotta nella cucina interna. Sei le casse veloci a disposizione.



Con i suoi 360 metri quadrati dedicati, il Pet Store offre un’ampia gamma di prodotti per la cura e il benessere degli animali domestici, inclusi alimenti, accessori e servizi di consulenza.



Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; la domenica dalle 8,30 alle 19,30.